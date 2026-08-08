В Крыму объявлена беспилотная опасность, на востоке полуострова работает ПВО

На востоке Крыма работает ПВО - объявлена угроза БПЛА В Крыму объявлена беспилотная опасность, на востоке полуострова работает ПВО

Москва8 авг Вести.На территории Крыма введен режим беспилотной опасности. На востоке полуострова работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике на платформе MAX.

Беспилотная опасность! На востоке Республики Крым работает ПВО говорится в публикации

Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие и избегать открытой местности.

Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендуют укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. Подходить к окнам и пользоваться лифтом опасно.

Следует оставаться в безопасном месте до отмены режима и доверять информации из официальных источников.