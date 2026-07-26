Москва26 июлВести.На территории Крыма объявлен режим беспилотной опасности, в небе над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщило ГУ МС РФ по республике на платформе MAX.
Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВОговорится в публикации
Жителей и гостей региона призывают не паниковать, избегать открытых пространств, укрыться в зданиях, подземных переходах или паркингах. Не следует подходить к окнам и пользоваться лифтами.
Необходимо находиться в безопасном месте до отмены тревоги.
Информация об отмене режима будет опубликована дополнительно.