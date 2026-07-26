Над Крымом работают силы ПВО, в регионе объявлена беспилотная опасность В Крыму объявлена беспилотная опасность, работает ПВО

Москва26 июл Вести.На территории Крыма объявлен режим беспилотной опасности, в небе над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщило ГУ МС РФ по республике на платформе MAX.

Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО говорится в публикации

Жителей и гостей региона призывают не паниковать, избегать открытых пространств, укрыться в зданиях, подземных переходах или паркингах. Не следует подходить к окнам и пользоваться лифтами.

Необходимо находиться в безопасном месте до отмены тревоги.

Информация об отмене режима будет опубликована дополнительно.