В Севастополе продолжают тушить пожар в урочище Инжир после атаки БПЛА

Пожарные продолжают тушить возгорание в урочище Инжир в Севастополе В Севастополе продолжают тушить пожар в урочище Инжир после атаки БПЛА

Москва11 авг Вести.Сотрудники МЧС и добровольцы продолжают тушить возникший после атаки БПЛА 10 августа пожар в урочище возле пляжа Инжир в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что открытого огня уже нет, но на многих участках продолжается тление.

Вся задействованная группировка работала накануне днем и продолжала трудиться всю ночь написал глава города

В МЧС добавили, что тушение пожара ведется в труднодоступной местности. К работам за это время привлекалось более 120 человек и порядка 50 единиц техники.