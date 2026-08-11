Москва11 авгВести.Сотрудники МЧС и добровольцы продолжают тушить возникший после атаки БПЛА 10 августа пожар в урочище возле пляжа Инжир в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что открытого огня уже нет, но на многих участках продолжается тление.
Вся задействованная группировка работала накануне днем и продолжала трудиться всю ночьнаписал глава города
В МЧС добавили, что тушение пожара ведется в труднодоступной местности. К работам за это время привлекалось более 120 человек и порядка 50 единиц техники.