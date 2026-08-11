В районе пляжа "Инжир" в Севастополе ликвидировано открытое горение Пожар в районе пляжа "Инжир" в Севастополе удалось локализовать

Москва11 авг Вести.В Севастополе локализован пожар в районе пляжа "Инжир", ликвидировано открытое горение, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

К тушению пожара, который возник 10 августа после атаки ВСУ, были привлечены лесники, сотрудники Спасательной службы Севастополя и МЧС РФ, волонтеры.

Машины туда проехать не могли - вокруг скалы, крутые склоны и нет ни одной подъездной дороги. Поэтому людям приходилось идти пешком и нести с собой воду и инвентарь сообщил Развожаев

11 августа к команде присоединились более 100 человек. Благодаря общегородской инициативе "Защитим Севастополь вместе" на защиту уникального места встали люди из разных уголков страны. Общая площадь возгорания составила 15 гектаров. Лес нужно будет восстанавливать.

Этим займется севастопольский питомник ГБУ "Дирекция ООПТ и лесного хозяйства"… Еще около двух гектаров дополнительно выделили в Севастопольском лесничестве уточнил Развожаев

Запаса растений в питомнике хватит, чтобы восстановить огромную лесную территорию.