Из горящего здания панорамы в Севастополе удалось вынести фрагменты полотна Из уничтоженного ВСУ музея-панорамы в Севастополе спасли фрагменты полотна

Москва11 июн Вести.Из здания панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", полностью выгоревшего после атаки ВСУ в ночь на 10 июня, удалось вынести несколько фрагментов полотна. К сожалению, они получили серьезные повреждения от огня и высоких температур. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по городу Севастополю в мессенджере MAX.

Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, получивших, к сожалению, серьезные повреждения пламенем и высокими температурами говорится в публикации ГУ МЧС

Пожару был присвоен четвертый наивысший ранг сложности. Работы велись в условиях сильного задымления и сложной планировки помещений. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте работали 83 человека и 22 единицы спецтехники техники, в том числе от МЧС России - 36 специалистов и 11 автомобилей. Пожар удалось ликвидировать в 8.00 в четверг, 11 июня.

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин поблагодарил спасателей за работу. По его словам, благодаря сотрудникам МЧС удалось полностью потушить пожар и исключить риск повторного возгорания. Сейчас первоочередная задача - оценить состояние здания и музейных предметов. Специалисты приступают к обследованию помещений, фиксации повреждений и определению объема восстановительных работ. Уже ведется замер спасенных фрагментов полотна и составление их описания.

Для нас важно сохранить все, что удалось уберечь, и обеспечить дальнейшую сохранность музейного фонда подчеркнул Смородкин на платформе MAX

После получения полного доступа в здание специалисты музея совместно с экспертами и следователями проведут детальное обследование. О результатах сообщат дополнительно.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник самолетного типа нанес удар по зданию панорамы - объекту культурного наследия федерального значения, одному из главных символов города-героя. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что панорама практически полностью уничтожена.