Москва11 июн Вести.Специалисты потушили пожар в здании музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов". Об этом пишет управление МЧС России по городу в MAX.

Отмечается, что пожару был присвоен четвертый ранг – высший из возможных в Севастополе. Огонь распространился на площадь 600 квадратных метров.

Полностью пожар площадью 600 квадратных метров ликвидировали в 08.00 говорится в сообщении

На месте работали 83 специалиста и 22 единицы техники.

Из здания удалось вынести несколько фрагментов полотна панорамы, однако они были серьезно повреждены из-за огня и высоких температур. Человеческих жертв удалось избежать.