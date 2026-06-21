При пожаре в музее обороны Севастополя уцелели 16 фрагментов полотна

Сотрудники обнаружили 16 уцелевших при пожаре фрагментов панорамы Севастополя При пожаре в музее обороны Севастополя уцелели 16 фрагментов полотна

Москва21 июн Вести.Сотрудники музея обороны Севастополя обнаружили 16 уцелевших фрагментов полотна, пострадавшего при пожаре из-за атаки ВСУ в ночь на 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Спустя неделю после удара вражеского беспилотника специалисты продолжают разбирать завалы и спасать то, что удалось сохранить. Уже обнаружены 16 крупных фрагментов легендарного полотна, 13 из которых содержат сюжетные сцены обороны Севастополя говорится в сообщении

В музее добавили, что сейчас спасатели ведут демонтаж поврежденных элементов кровли. После этого специалисты музея продолжат разбор завалов в поисках новых фрагментов полотна.

Здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." загорелось ночью 10 июня после удара украинского беспилотника. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.