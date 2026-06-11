Большинство фрагментов полотна панорамы в Севастополе подлежат реставрации Большинство фрагментов полотна панорамы в Севастополе подлежат реставрации

Москва11 июн Вести.Большую часть из десяти спасенных из огня фрагментов полотна панорамы в Севастополе возможно будет передать на реставрацию, считает директор музея обороны города Михаил Смородкин.

Скорее всего, я уверен, большинство из них (спасенных частей полотна – прим. ред.) подлежат реставрации сказал Смородкин РИА Новости

Он уточнил, что из горящего здания панорамы удалось вынести десять фрагментов.

Директор сообщил также, что первичные реставрационные работы начнутся в мастерских Севастополя. Специалисты будут просушивать фрагменты, а также попытаются сохранить лакокрасочные покрытия полотна. После этого фрагменты будут переданы в крупные реставрационные центры.

Здание панорамы "Оборона Севастополя1854-1855 гг." загорелось ночью 10 июня после удара украинского беспилотника. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения экспозиции будет оценена позднее.