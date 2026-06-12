Реставрацию панорамы в Севастополе начнут быстрее, чем в 1942 году

В музее рассказали о сроках начала реставрации панорамы в Севастополе Реставрацию панорамы в Севастополе начнут быстрее, чем в 1942 году

Москва12 июн Вести.Реставрация фрагментов панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", спасенных из пожара, начнется оперативнее, чем это было в 1942 году, сообщила ТАСС заведующий отделом "История Крымской войны" Екатерина Малиновская.

Сейчас это все будет сделано оперативнее рассказала Малиновская

В 1942 году панорама прошла долгий путь в эвакуации, поэтому восстановительные работы начали через примерно полгода.

В ночь на 10 июня БПЛА ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", начался пожар. Из здания удалось вынести несколько фрагментов полотна Франца Рубо, они получили серьезные повреждения.