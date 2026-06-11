Историк рассказал, сколько лет нужно на восстановление панорамы в Севастополе

Историк Дюков рассказал, когда восстановят панораму "Оборона Севастополя" Историк рассказал, сколько лет нужно на восстановление панорамы в Севастополе

Москва11 июн Вести.В течение 5-10 лет музей-панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" будет недоступен для посетителей. Такой прогноз сделал в интервью ИС "Вести" директор фонда "Историческая память", историк Александр Дюков.

Он отметил, что восстановление полотна – дело сложное.

К сожалению, мы уже четко можем сказать, что как минимум в течение лет 5-10 эта панорама детям, их родителям и всем нам будет уже недоступна, пока ее не отреставрировали. Это дело сложное и большое сказал Дюков

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию панорамы, начался пожар. На месте работали 83 человека и 22 единицы спецтехники техники. Возгорание удалось ликвидировать в 8.00 в четверг, 11 июня. Из здания панорамы удалось вынести несколько фрагментов полотна, однако они получили серьезные повреждения от огня и высоких температур.