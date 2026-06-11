Директор музея обороны Севастополя оценил возможность его восстановления Восстановление панорамы обороны Севастополя начнется, когда это станет безопасно

Москва11 июн Вести.Восстановление панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." возможно только тогда, когда это станет безопасно, заявил ТАСС директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Я буду настаивать, что все эти работы должны начаться тогда, когда мы будем на 100% уверены в безопасности подчеркнул он

Ранее Смородкин говорил, что восстановление панорамы в Севастополе может занять около 5 лет.

Директор музея обороны Севастополя выступил на открытии выставки "Рубо.170", посвященной автору панорамы, баталисту Францу Рубо. Он рассказал, что сотрудники музея после атаки беспилотника ВСУ бросались в огонь, чтобы спасти полотно. Он отметил, что люди повторили то, что делали солдаты и матросы в 1942 году.

Они лезли в огонь, они достали 10 огромных фрагментов, на которых сохранился лакокрасочный слой сообщил Смородкин

Директор рассказал также, что частично уцелел предметный план панорамы, расположенный между зрителем и полотном, поскольку он состоит из разных материалов, в том числе чугунных пушек.

Ранее готовность подключиться к работам по восстановлению панорамы в Севастополе выразила Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, о чем сообщил ее ректор Семен Михайловский.