В восстановлении панорамы в Севастополе готовы помочь петербургские художники

В восстановлении панорамы в Севастополе готовы помочь петербургские художники В восстановлении панорамы в Севастополе готовы помочь петербургские художники

Москва10 июн Вести.Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина готова подключиться к работам по восстановлению панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", пострадавшей в результате атаки украинского БПЛА. Об этом РИА Новости сообщил ректор академии Семен Михайловский.

Если в этом будет необходимость, то мы готовы участвовать в этой большой и значимой работе сказал он

Соответствующее предложение уже направлено губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.

По оценке ректора академии художеств, восстановление панорамы может занять 3-5 лет.

Развожаев сообщил ранее, что ВТБ выделит на восстановление панорамы 1 миллиард рублей.

ВСУ нанесли удар по панораме "Оборона Севастополя1854-1855 гг." ночью 10 июня. В результате возник пожар. Степень повреждения экспозиции будет оценена после тушения. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.