Москва10 июнВести.Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина готова подключиться к работам по восстановлению панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", пострадавшей в результате атаки украинского БПЛА. Об этом РИА Новости сообщил ректор академии Семен Михайловский.
Если в этом будет необходимость, то мы готовы участвовать в этой большой и значимой работесказал он
Соответствующее предложение уже направлено губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.
По оценке ректора академии художеств, восстановление панорамы может занять 3-5 лет.
Развожаев сообщил ранее, что ВТБ выделит на восстановление панорамы 1 миллиард рублей.
ВСУ нанесли удар по панораме "Оборона Севастополя1854-1855 гг." ночью 10 июня. В результате возник пожар. Степень повреждения экспозиции будет оценена после тушения. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.