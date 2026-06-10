Москва10 июнВести.ВТБ принял решение выделить 1 миллиард рублей на восстановление панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", пострадавшей в результате атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Я искренне благодарю президента – председателя правления ВТБ Андрея Леонидовича Костина за мгновенную реакцию и государственную позициюнаписал глава Севастополя в мессенджере MAX
Он назвал ВТБ проверенным временем стратегическим партнером города-героя, который делами доказывает, что Севастополь для них – святое место.
Развожаев напомнил, что здание панорамы уже превращалось в руины в годы Великой Отечественной войны, но было восстановлено.
Так будет и сейчас. Враг может нанести удар по зданию, но ему не разрушить наш дух и нашу памятьподчеркнул Развожаев
Удар по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." дрон ВСУ нанес ночью 10 июня. В результате начался пожар, который практически уничтожил экспозицию. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. К настоящему времени пожар локализован. В результате атаки никто из людей не пострадал.