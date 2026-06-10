Отреагировали мгновенно: ВТБ поможет в восстановлении панорамы в Севастополе Губернатор Севастополя поблагодарил главу ВТБ за помощь с воссозданием панорамы

Москва10 июн Вести.ВТБ принял решение выделить 1 миллиард рублей на восстановление панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", пострадавшей в результате атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Я искренне благодарю президента – председателя правления ВТБ Андрея Леонидовича Костина за мгновенную реакцию и государственную позицию написал глава Севастополя в мессенджере MAX

Он назвал ВТБ проверенным временем стратегическим партнером города-героя, который делами доказывает, что Севастополь для них – святое место.

Развожаев напомнил, что здание панорамы уже превращалось в руины в годы Великой Отечественной войны, но было восстановлено.

Так будет и сейчас. Враг может нанести удар по зданию, но ему не разрушить наш дух и нашу память подчеркнул Развожаев

Удар по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." дрон ВСУ нанес ночью 10 июня. В результате начался пожар, который практически уничтожил экспозицию. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. К настоящему времени пожар локализован. В результате атаки никто из людей не пострадал.