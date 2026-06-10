Москва10 июн Вести.Внутреннее убранство здания панорамы в Севастополе, в том числе полотно "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." будет восстановлено, поскольку все было оцифровано, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Само здание… каменное, и, естественно, оно минимально пострадало… А все внутреннее убранство, включая… полотно, которое было в финальной стадии реставрации, конечно, от этого ничего не осталось. Но все оцифровано, все материалы есть. Все будет воссоздано в лучшем виде приводит слова главы Севастополя ТАСС

Между тем представители музея сообщили, что пожар в здании панорамы удалось локализовать. Выгорело около 30 тысяч квадратных метров, есть угроза обрушения купола.

Пожар в здании музея "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" возник в результате удара украинского беспилотника, боевая часть которого была оснащена кумулятивным зарядом.