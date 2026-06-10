Два уцелевших фрагмента полотна Франца Рубо представят на выставке в Севастополе

Два уцелевших фрагмента полотна Франца Рубо представят на выставке в Севастополе Два уцелевших фрагмента полотна Франца Рубо представят на выставке в Севастополе

Москва10 июн Вести.Пожар в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" локализован, последствия атаки продолжают ликвидировать МЧС России, Спасательная служба Севастополя, сотрудники музея и все необходимые службы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сейчас уже можно с уверенностью сказать: утрата огромна. Полностью выгорело полотно, находившееся на завершающем этапе реставрации… К большому счастью, все материалы оцифрованы написал он в мессенджере MAX

Губернатор заявил, что украинский беспилотник прицельно бил в один из главных символов города-героя. Кумулятивный заряд, которым был оснащен аппарат, прожег историческую медную кровлю здания панорамы. В результате загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции.

Эта беда объединила всю Россию подчеркнул Развожаев

Он сообщил также, что два фрагмента оригинального исторического полотна Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной войны и прошедшие реставрацию, будут представлены на выставке "Рубо. 170". Она откроется 11 июня в ретрокинотеатре "Украина" на улице Ленина, 35 в Севастополе.