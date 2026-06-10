Пожарным удалось локализовать возгорание в здании панорамы в Севастополе

Локализован пожар в здании панорамы в Севастополе, выгорело 30 тыс. "квадратов" Пожарным удалось локализовать возгорание в здании панорамы в Севастополе

Москва10 июн Вести.Пожар в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя музея.

По данным агентства, выгорело около 30 тысяч квадратных метров, есть угроза обрушения купола.

По данным музея, в настоящее время ведется проливка конструкций говорится в публикации

Пожар в здании музея "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" возник в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, боевая часть БПЛА была оснащена кумулятивным зарядом, который прожег крышу и спровоцировал возгорание.

Панорама получила критические повреждения, часть оригинальных фрагментов "Штурм 6 июня 1855 года" авторства Франца Рубо уцелела.