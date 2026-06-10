Москва10 июнВести.Пожар в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя музея.
По данным агентства, выгорело около 30 тысяч квадратных метров, есть угроза обрушения купола.
По данным музея, в настоящее время ведется проливка конструкцийговорится в публикации
Пожар в здании музея "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" возник в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата.
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, боевая часть БПЛА была оснащена кумулятивным зарядом, который прожег крышу и спровоцировал возгорание.
Панорама получила критические повреждения, часть оригинальных фрагментов "Штурм 6 июня 1855 года" авторства Франца Рубо уцелела.