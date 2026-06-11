В МЧС рассказали о сложностях при тушении пожара в музее Севастополя Тушить пожар в музее Севастополя мешали беспилотная и ракетная опасности

Москва11 июн Вести.При тушении пожара в здании музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов" минувшей ночью у спасателей были сложности из-за объявления беспилотной и ракетной опасностей. Об этом рассказал ИС "Вести" руководивший тушением пожара заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Севастополю Денис Юрченко.

По сообщению городского управления МЧС, полностью пожар был ликвидирован в 08.00. Тушение продолжалось всю ночь, о сложностях для огнеборцев в темное время суток Юрченко сообщил в ответ на соответствующий вопрос.

Возникали - из-за беспилотных и ракетных опасностей сказал Денис Юрченко

По его словам, специалисты МЧС находятся на объекте уже более суток, в тушении пожара было задействовано 83 человека и 22 единицы техники.

В ночь на 10 июня украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" - объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки здание загорелось.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что панорама практически полностью уничтожена. Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, однако они серьезно пострадали от пламени и высоких температур.

По заявлению МИД РФ, это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта.