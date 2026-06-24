Москва24 июнВести.Сотрудники Музея обороны Севастополя срезали части панорамы, пока на них сверху лилась вода, которой тушили здание, а также сыпались стекла, рассказал начальник отдела информационных технологий музея Евгений Исаев в интервью ИС "Вести".
Когда я туда заходил, едкий дым, такой маслянистый, густой... Когда мы туда спустились, воды было по голень. И она была теплая как летнее море. Меня это удивило, вода нагрелась от огня. И мы принялись срезать полотно. Старались резать максимально аккуратно, чтобы не рвать края. Срезали снизу, резали по вертикали до куда дотягивались. Нам пришлось забираться по вентиляционным шахтам, по водопроводным трубам, и это все в условиях льющейся сверху воды, осыпающихся стеколрассказал Евгений Исаев, который одним из первых зашел в горящий зал
От пламени с крыши полотно обгорело в верхней своей части. Тлеющие фрагменты утеплителя падали на предметный план и поджигали его.
Снизу срезали вторую часть полотна, и потихоньку, кусочек за кусочком начали его вытягивать. Достали импровизированные носилки в виде стремянки, все вместе начали их складывать. Оно было очень тяжелое. Вшестером кое-как повалили и вынесли первый кусокподелился инженер отдела информационных технологий Музея обороны Севастополя Олег Кузнецов
29 часов потребовалось для того, чтобы потушить пожар, возникший в результате атаки украинского дрона. До сих пор спасатели разбирают завалы. В Минкультуры РФ приняли решение о восстановлении панорамы.
Впереди много работы, под предметным планом, который практически весь выгорел. Его нужно демонтировать, его нужно вынести за пределы панорамырассказал администратор панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." Владислав Талала
На восстановление картины уйдут годы кропотливой работы. Сейчас в первую очередь строители восстановят крышу здания, чтобы защитить залы и каменные стены от влаги и разрушений.
Здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." загорелось ночью 10 июня после удара украинского беспилотника. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.