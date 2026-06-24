Срезали полотно, стоя в воде: как спасали панораму "Оборона Севастополя" Сотрудники Музея обороны Севастополя рассказали, как им удалось спасти панораму

Москва24 июн Вести.Сотрудники Музея обороны Севастополя срезали части панорамы, пока на них сверху лилась вода, которой тушили здание, а также сыпались стекла, рассказал начальник отдела информационных технологий музея Евгений Исаев в интервью ИС "Вести".

Когда я туда заходил, едкий дым, такой маслянистый, густой... Когда мы туда спустились, воды было по голень. И она была теплая как летнее море. Меня это удивило, вода нагрелась от огня. И мы принялись срезать полотно. Старались резать максимально аккуратно, чтобы не рвать края. Срезали снизу, резали по вертикали до куда дотягивались. Нам пришлось забираться по вентиляционным шахтам, по водопроводным трубам, и это все в условиях льющейся сверху воды, осыпающихся стекол рассказал Евгений Исаев, который одним из первых зашел в горящий зал

От пламени с крыши полотно обгорело в верхней своей части. Тлеющие фрагменты утеплителя падали на предметный план и поджигали его.

Снизу срезали вторую часть полотна, и потихоньку, кусочек за кусочком начали его вытягивать. Достали импровизированные носилки в виде стремянки, все вместе начали их складывать. Оно было очень тяжелое. Вшестером кое-как повалили и вынесли первый кусок поделился инженер отдела информационных технологий Музея обороны Севастополя Олег Кузнецов

29 часов потребовалось для того, чтобы потушить пожар, возникший в результате атаки украинского дрона. До сих пор спасатели разбирают завалы. В Минкультуры РФ приняли решение о восстановлении панорамы.

Впереди много работы, под предметным планом, который практически весь выгорел. Его нужно демонтировать, его нужно вынести за пределы панорамы рассказал администратор панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." Владислав Талала

На восстановление картины уйдут годы кропотливой работы. Сейчас в первую очередь строители восстановят крышу здания, чтобы защитить залы и каменные стены от влаги и разрушений.

Здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." загорелось ночью 10 июня после удара украинского беспилотника. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.