Минкульт принял решение о начале восстановления панорамы "Оборона Севастополя" Минкульт РФ объявил о начале восстановления панорамы "Оборона Севастополя"

Москва22 июн Вести.В Минкультуры РФ приняли решение о восстановлении панорамы "Оборона Севастополя" после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 10 июня. Об этом заявили в ведомстве.

22 июня делегация Минкультуры РФ во главе с первым заместителем главы ведомства Сергеем Обрывалиным посетила панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.".

Принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения сообщается в канале ведомства в MAX

Уточняется, что после устройства кровли начнутся внутренние ремонтно-реставрационные работы, учитывая сохранность внешнего фасада.

Здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." загорелось ночью 10 июня после удара украинского беспилотника. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.