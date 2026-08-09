Москва9 авг Вести.Турция частично вошла под "ядерный зонтик" Пакистана после подписания оборонного пакта с Эр-Риядом и Исламабадом, такое мнение выразил обозреватель турецкой проправительственной газеты Hürriyet Ахмет Хакан.

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили оборонное соглашение, подписи под документом поставили лидеры трех стран​​​. Пакт о совместной обороне предусматривает сотрудничество в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности.

В статье в Hürriyet журналист рассмотрел вопросы, возникшие после заключения соглашения. По его словам, трехстороннее соглашение не означает автоматического вступления Турции в вооруженные конфликты в случае нападения Ирана на Саудовскую Аравию либо столкновения между Афганистаном и Пакистаном.

Если не усложнять, то да, Турция немного вошла под ядерный зонтик написал Хакан

По его словам, соглашение направлено прежде всего на создание эффективного механизма сдерживания. При этом решения о проведении военных операций, как и прежде, будут приниматься в соответствии с конституционным порядком и национальными механизмами принятия решений.

Во вчерашней статье Reuters указывает, что соглашение между тремя союзниками США, население которых преимущественно состоит из мусульман-суннитов, заключено на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном, где большинство населения исповедует шиитский ислам.

Турция обладает второй по величине армией в НАТО. В Саудовской Аравии находятся святые места ислама, и она является одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, а Пакистан — единственная мусульманская страна, обладающая ядерным оружием.