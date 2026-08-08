Востоковед Керимов заявил о панике в Израиле из-за "Мекканского соглашения" Керимов: в Израиле паника из-за нового военного союза на Ближнем Востоке

Москва8 авг Вести.В Израиле вызвало большую панику объединение Турции, Саудовской Аравии и Пакистана в военный союз. Об этом ИС "Вести" заявил востоковед, советник генерального директора медиа группы "Россия сегодня" Турал Керимов.

Он обратил внимание на то, что в этом альянсе нет США, а это вызывает большую напряженность у Израиля.

Я смотрел комментарии вчера и сегодня из израильской стороны. Там ну, паника, откровенная паника, я бы сказал, в информационном пространстве, причем в ней участвуют не только эксперты, журналисты, лидеры общественного мнения, но и политики действующие, значит, члены правительства и прочее сказал Керимов

В Иране тоже отреагировали неоднозначно на происходящее, отметил Керимов.

Сразу заявили о том, что этот пакт не защитит Саудовскую Аравию от возмездия Ирана по отношению к американцам, которые находятся на территории королевства... Но при этом нужно понимать, что все равно просматривается некий контур возможного противовеса в новом региональном уравнении, когда крупные суннитские державы решили создать, ну, некий новый центр силы в противовес израильским планам по переформатированию Ближнего Востока и в противовес достаточно свободной и в какой-то степени даже безграничной истории с иранской осью сопротивления. И здесь это очень серьезная история пояснил эксперт

Ранее стало известно, что Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о создании военного союза. Подписи под документом, получившим официальное название "Мекканское соглашение", поставили руководители трех стран.