В Анкаре призвали объединить РФ, Турцию, КНР и Иран в союз против войны

В Анкаре призвали создать союз Турции, России, Китая и Ирана В Анкаре призвали объединить РФ, Турцию, КНР и Иран в союз против войны

Москва19 июл Вести.За создание стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана выступили участники международной конференции "Союз, который предотвратит большую войну". Конференция, которую организовала турецкая партия "Ватан" ("Родина"), проходила в Анкаре 18-19 июля. На нее приехали более двух сотен делегатов из 17 стран.

По итогам конференции вышло итоговое заявление участников, сообщает РИА Новости. В нем единственной силой, которая способна обеспечить безопасность и противодействие угрозам большой глобальной войны, называется союз четырех стран Евразии.

В нынешних условиях основой такой силы должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана отмечается в документе

Главными источниками угрозы масштабного военного конфликта в принятой на международной конференции называются действия США и Израиля, ситуацию вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана.

Формирование стратегического союза четырех стран станет фактором сдерживания и создаст основу для более широкой системы международной безопасности с участием стран Глобального Юга, подчеркнули авторы инициативы. Только это, по их словам, предотвратит эскалацию международных конфликтов и снизит вероятность новой мировой войны.

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