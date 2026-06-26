Турецкий политик призвал создать союз с Россией, Китаем и Ираном

В Турции высказались за создание союза с Россией, Китаем и Ираном Турецкий политик призвал создать союз с Россией, Китаем и Ираном

Москва26 июн Вести.Создание союза Турции, России, Китая и Ирана станет единственной силой, которая сможет противостоять угрозам со стороны США и Израиля. Об этом заявил лидер турецкой непарламентской партии "Ватан" Догу Перинчек.

Создание альянса Турции, России, Китая и Ирана необходимо и неизбежно для четырех стран. Он является единственным решением для предотвращения войны как для них, так и всего человечества. Этот альянс является силой, способной сдержать угрозу, исходящую от США и Израиля сказал он

Помимо этого Перинчек прокомментировал предстоящий саммит НАТО, который должен пройти в Анкаре 7-8 июля, назвав его "похоронами альянса".

Саммит НАТО в Анкаре 7-8 июля станет его [альянса] похоронами…Для Турции в рамках системы НАТО нет независимости, суверенитета, безопасности и экономики, поэтому она должна выйти из альянса сказал он на конференции в Стамбуле, посвященной натовской встрече

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на то, что на предстоящем саммите НАТО будут приняты решения о будущем альянса.