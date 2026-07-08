Москва8 июл Вести.Турцию намереваются втянуть в конфронтацию с Россией. Такое мнение ИС "Вести" озвучил доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, специалист по Турции Владимир Аватков.

К чему, собственно, весь саммит в Анкаре? Для того, чтобы втянуть Турцию в конфронтацию с Россией. Сделать это можно различными путями, и в первую очередь – подрывом экономических связей. Именно поэтому уже неоднократно пытались подорвать турецкий "Голубой поток", о чем предупреждали наши спецслужбы. Сегодняшние удары по компрессорной станции "Голубого потока" — это все звенья одной цепи. Попытка экономически оторвать Турцию от России, втянуть ее в альянс, формируемый Восточной Европой против России полагает он

На саммите НАТО в Анкаре представители стран-участниц в большей степени сконцентрированы на вопросах торговли вооружениями. По словам Аваткова, стороны стараются просчитать преференции.

Все пытаются договориться о том, кто будет производить вооружения, кто будет их продавать и за чей счет банкет. У Турции в этом плане очень большие возможности, она обладает второй по численности армией НАТО. У нее есть свой сильный военно-промышленный комплекс. И в этом плане Турции пытаются предложить относительно выгодную сделку по включению в экономическую войну с Россией. Для этого ей сулят очень многое, но на самом деле предложить можно достаточно мало, если не сказать ничего, кроме небольших дивидендов и возможности влиять на рынок вооружений добавил эксперт

В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу евроатлантическому альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году, а также обязуются поддерживать страну на эквивалентном уровне в 2027 году.