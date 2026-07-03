Москва3 июлВести.Лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Турции намерены объявить Россию "долгосрочной угрозой безопасности" для блока. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на подготовленный послами стран - членов НАТО текст итоговой декларации саммита.
В документе говорится, что РФ якобы представляет "долгосрочную угрозу" для евроатлантической стабильности и безопасности.
Агентство также пишет, что все участники саммита, в том числе Соединенные Штаты, объявят о своей "железной приверженности" Североатлантическому альянсу.
Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что коммюнике по итогам предстоящего саммита альянса удивит своим содержанием.