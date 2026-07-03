Reuters: на саммите в Анкаре НАТО объявит РФ "долгосрочной угрозой" блоку

Лидеры стран НАТО на саммите в Анкаре объявят РФ "долгосрочной угрозой" блоку Reuters: на саммите в Анкаре НАТО объявит РФ "долгосрочной угрозой" блоку

Москва3 июл Вести.Лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Турции намерены объявить Россию "долгосрочной угрозой безопасности" для блока. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на подготовленный послами стран - членов НАТО текст итоговой декларации саммита.

В документе говорится, что РФ якобы представляет "долгосрочную угрозу" для евроатлантической стабильности и безопасности.

Агентство также пишет, что все участники саммита, в том числе Соединенные Штаты, объявят о своей "железной приверженности" Североатлантическому альянсу.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что коммюнике по итогам предстоящего саммита альянса удивит своим содержанием.