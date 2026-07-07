Рютте: на саммите НАТО будет объявлено о многомиллиардных оборонных контрактах

НАТО собирается заключить многомиллиардные военные контракты на саммите в Анкаре Рютте: на саммите НАТО будет объявлено о многомиллиардных оборонных контрактах

Москва7 июл Вести.Страны НАТО заключат оборонные контракты на десятки миллиардов долларов с европейскими и американскими компаниями на саммите в Анкаре, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью газете The Washington Post (WSJ).

Саммит НАТО пройдет в турецкой столице 7–8 июля. По данным агентства Reuters, лидеры стран-членов альянса собираются в Анкаре обозначить Россию в качестве "долгосрочной угрозой безопасности" для блока.

Когда лидеры соберутся в Анкаре, мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов долларов с компаниями из Европы и Северной Америки. Мы также продемонстрируем, как мы осуществляем инвестиции в ключевые технологии, чтобы отвечать требованиям в области безопасности сегодняшнего и завтрашнего дня приводит WSJ слова Рютте

Генсек подчеркнул, что страны Североатлантического альянса планируют "показать, как они инвестируют в оборону, перебалансируют собственную безопасность и укрепляют промышленную базу".

Ранее Рютте заявлял, что преодоление перегруженности оборонных мощностей и недостаточных возможностей в наборе и обучении новых военных будет ключевым вопросом, который затронут лидеры стран на саммите НАТО.