Рютте: саммит НАТО в Анкаре посетят представители 10 стран, не входящих в блок

Рютте раскрыл состав участников саммита НАТО в Анкаре Рютте: саммит НАТО в Анкаре посетят представители 10 стран, не входящих в блок

Москва24 июн Вести.В предстоящем саммите НАТО в Анкаре примут участие представители десяти стран, не являющихся членами блока. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Это будет коалиция из 42 государств, которые готовы противостоять четырем странам - Китаю, КНДР, Ирану и России, пояснил он в интервью для телеканала Fox News​​​.

Когда мы прибудем в Анкару, к нам присоединятся еще 10 стран отметил Рютте

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп примет участие в саммите стран НАТО в Анкаре. Там глава Белого дома намерен донести взгляд Вашингтона на дела альянса.

Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7-8 июля.