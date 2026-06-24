Москва24 июнВести.В предстоящем саммите НАТО в Анкаре примут участие представители десяти стран, не являющихся членами блока. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
Это будет коалиция из 42 государств, которые готовы противостоять четырем странам - Китаю, КНДР, Ирану и России, пояснил он в интервью для телеканала Fox News.
Когда мы прибудем в Анкару, к нам присоединятся еще 10 странотметил Рютте
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп примет участие в саммите стран НАТО в Анкаре. Там глава Белого дома намерен донести взгляд Вашингтона на дела альянса.
Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7-8 июля.