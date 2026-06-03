Москва3 июнВести.Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите стран НАТО в Анкаре, заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса США госсекретарь страны Марко Рубио.
Он добавил, что на этом мероприятии Трамп донесет взгляд США на дела альянса.
Сам президент примет участие в следующей встрече глав государств НАТО, где все эти моменты будут четко изложенысказал Рубио
Днем ранее Рубио сообщил на выступлении в Сенате США, что предстоящий саммит НАТО в Турции будет "веселым". Он подчеркнул, что Штаты уже доносили до союзников, что должны распределять американские военные ресурсы рационально.
Саммит Организации Североатлантического договора должен состояться в Анкаре 7-8 июля.
В конце мая издание Der Spiegel заявляло, что США уведомили партнеров по НАТО о планах сокращать вклад в деятельность альянса. В то же время Рубио заявлял, что США сомневаются в полезности НАТО для своих национальных интересов.