Трамп прибудет на саммит НАТО в Анкаре в июле Рубио: Трамп примет участие в саммите НАТО в Турции

Москва3 июн Вести.Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите стран НАТО в Анкаре, заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса США госсекретарь страны Марко Рубио.

Он добавил, что на этом мероприятии Трамп донесет взгляд США на дела альянса.

Сам президент примет участие в следующей встрече глав государств НАТО, где все эти моменты будут четко изложены сказал Рубио

Днем ранее Рубио сообщил на выступлении в Сенате США, что предстоящий саммит НАТО в Турции будет "веселым". Он подчеркнул, что Штаты уже доносили до союзников, что должны распределять американские военные ресурсы рационально.

Саммит Организации Североатлантического договора должен состояться в Анкаре 7-8 июля.

В конце мая издание Der Spiegel заявляло, что США уведомили партнеров по НАТО о планах сокращать вклад в деятельность альянса. В то же время Рубио заявлял, что США сомневаются в полезности НАТО для своих национальных интересов.