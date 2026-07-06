Зеленский оказался в конце списка тех, с кем Трамп встретится в Анкаре

Встреча с Зеленским оказалась последней в расписании Трампа на саммите НАТО Зеленский оказался в конце списка тех, с кем Трамп встретится в Анкаре

Москва6 июл Вести.Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре пройдет в самом конце графика встреч президента США, сообщает РИА Новости.

Трамп прибудет в Турцию 7 июля, в этот же день у него намечена серия мероприятий. Наибольшая загруженность ожидает Трампа 8 июля. Его рабочий день начнется в 08.00.

Очередь Зеленского дойдет только в самом конце дня, позже будет только встреча с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. После этого Трамп проведет итоговую пресс-конференцию и покинет Анкару отмечает РИА Новости

Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре.

Глава управления по связям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран уточнил, что саммит НАТО посвящен вопросам безопасности евроатлантического региона, ситуации на Украине и укреплению оборонного потенциала альянса.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что перегруженность оборонных мощностей и недостаточные возможности в наборе и обучении новых военных - это те препятствия для НАТО, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите альянса.