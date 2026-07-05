Reuters: Трамп намерен связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Анкаре

Трамп намерен поговорить с Путиным после встречи с Зеленским в Турции Reuters: Трамп намерен связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Анкаре

Москва5 июл Вести.Президент США Дональд Трамп собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, сообщает агентство Reuters.

Трамп прибудет в Анкару 8 июля, где обсудит с Зеленским урегулирование украинского конфликта. Трамп испытывает острую необходимость попытаться положить конец конфликту на Украине, отмечает Reuters.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп, скорее всего, свяжется с Путиным после разговора с Зеленским уточняет агентство

Путин и Трамп провели 4 июля телефонный разговор, который продлился 1 час 25 минут. Стороны, в том числе, обсудили урегулирование конфликта на Украине.

Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений украинского конфликта. Президенты договорились вновь созвониться в ближайшее время.

Между тем Трамп провел 4 июля телефонный разговор с Зеленским. Стороны обсудили обстановку на фронте и перспективы завершения украинского конфликта.