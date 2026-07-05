Москва5 июлВести.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились вновь созвониться в ближайшее время, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Ушаков отметил, что Путин и Трамп обсудили, в том числе, урегулирование на Украине.
Лидеры условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее времяприводит ТАСС слова Ушакова
Путин поздравил Трампа с 250-летием США и Днем независимости США. Подписание Декларации независимости США стало важной вехой в мировой истории, подчеркнул Путин.