Ушаков: Путин и Трамп условились оставаться на связи

Ушаков: Путин и Трамп условились созвониться в ближайшее время Ушаков: Путин и Трамп условились оставаться на связи

Москва5 июл Вести.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились вновь созвониться в ближайшее время, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Ушаков отметил, что Путин и Трамп обсудили, в том числе, урегулирование на Украине.

Лидеры условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время приводит ТАСС слова Ушакова

Путин поздравил Трампа с 250-летием США и Днем независимости США. Подписание Декларации независимости США стало важной вехой в мировой истории, подчеркнул Путин.