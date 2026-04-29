Москва29 апрВести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по окончании телефонного разговора простились тепло, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более полутора часов.
Президенты тепло простились и пожелали друг другу всего самого доброгосказал Ушаков журналистам
В ходе беседы президент России сказал Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Кроме того, Владимир Путин рассказал о сугубо террористических методах Киева по атакам на гражданские объекты и о ситуации в зоне СВО, где российские войска теснят противника.