Ушаков: Путин и Трамп тепло простились по окончании телефонного разговора

Ушаков: Путин и Трамп тепло простились по окончании телефонного разговора Ушаков: Путин и Трамп тепло простились по окончании телефонного разговора

Москва29 апр Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по окончании телефонного разговора простились тепло, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор​​​, который продолжался более полутора часов.

Президенты тепло простились и пожелали друг другу всего самого доброго сказал Ушаков журналистам

В ходе беседы президент России сказал Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Кроме того, Владимир Путин рассказал о сугубо террористических методах Киева по атакам на гражданские объекты и о ситуации в зоне СВО, где российские войска теснят противника.