Песков: Путин и Трамп условились о продолжении контактов Песков: Путин и Трамп договорились продолжить посреднические усилия

Москва30 апр Вести.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 29 апреля договорились о продолжении усилий, направленных на урегулирование конфликтов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что конкретных договоренностей о датах новых переговоров или визитов уполномоченных представителей пока достигнуто не было.

Условились, что будут продолжаться посреднические услуги, контакты будут продолжаться, но какой-то конкретики пока нет сказал Песков журналистам

Путин в разговоре с Трампом заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, сообщил ранее помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, Трамп инициативу поддержал, назвав праздник символом общей победы США и СССР над нацизмом. При этом Путин подчеркнул, что для продвижения к миру Зеленский должен дать положительный ответ на предложения Москвы.