Трамп заявил, что считает прошедший разговор с Путиным очень хорошим Трамп назвал очень хорошим прошедший разговор с Путиным

Москва29 апр Вести.Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным прошел очень хорошо, заявил президент США Дональд Трамп.

У нас состоялся очень хороший разговор сказал Трамп журналистам

Американский лидер также выразил надежду, что разрешение украинского конфликта произойдет "достаточно быстро".

29 апреля состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который продлился около полутора часов. В числе тем, которые обсуждались лидерами двух стран, была и специальная военная операция РФ на Украине.

По словам помощника президента РФ Дмитрия Ушакова, Путин в ходе разговора сказал Трампу, что для достижения мира на Украине главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно согласиться на известные, изложенные ранее предложения.