Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы

Путин готов объявить перемирие с Украиной на период Дня Победы Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы

Москва29 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности объявить перемирие с Украиной в честь Дня победы, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков

Он отметил, что Трамп позитивно оценил пасхальное перемирие.

В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы заявил Ушаков

Пасхальное перемирие – это гуманитарный жест со стороны верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Путина, отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков