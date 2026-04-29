Москва29 апрВести.Президент РФ Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности объявить перемирие с Украиной в честь Дня победы, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков
Он отметил, что Трамп позитивно оценил пасхальное перемирие.
В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победызаявил Ушаков
Пасхальное перемирие – это гуманитарный жест со стороны верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Путина, отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков