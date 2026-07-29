Москва29 июлВести.Военные США нанесли ракетный удар по провинции Западный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана. Информация о пострадавших пока не поступала.
Об этом заявил глава управления по кризисным ситуациям провинции Хамед Сафари.
Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинцииприводит слова Сафари агентство Fars
Позднее иранские СМИ уточнили, что удар США пришелся на город Пираншахр в провинции Западный Азербайджан.
Ранее 29 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами после того, как Исламская Республика обстреляла американские военные объекты в Иордании.