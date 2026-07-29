США нанесли удар по провинции Западный Азербайджан в Иране

США ударили по Западному Азербайджану США нанесли удар по провинции Западный Азербайджан в Иране

Москва29 июл Вести.Военные США нанесли ракетный удар по провинции Западный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана. Информация о пострадавших пока не поступала.

Об этом заявил глава управления по кризисным ситуациям провинции Хамед Сафари.

Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинции приводит слова Сафари агентство Fars

Позднее иранские СМИ уточнили, что удар США пришелся на город Пираншахр в провинции Западный Азербайджан.

Ранее 29 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами после того, как Исламская Республика обстреляла американские военные объекты в Иордании.