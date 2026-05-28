Американские военные атаковали оборонный объект на территории Ирана Reuters: США нанесли удары по военному объекту в Иране

Москва28 мая Вести.Вооруженные силы США нанесли удар по одному из военных объектов в Иране.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информированного представителя американской администрации.

В публикации отмечается, что под удар попал иранский военный комплекс, деятельность которого создавала прямую угрозу для безопасности контингента США, а также подвергала опасности гражданские торговые суда в акватории Ормузского пролива.

Собеседник агентства добавил, что в ходе операции силам Соединенных Штатов удалось успешно перехватить и уничтожить несколько иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

На данный момент Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) не предоставило официальных комментариев по поводу случившегося.

Ранее сообщилось, что США уничтожили два катера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) в иранском портовом городе Бендер-Аббас.