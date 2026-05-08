Стало известно об ударе США по порту в городе Минаб на юге Ирана Fox News: США подтвердили нанесение удара по иранскому городу Минаб

Москва8 мая Вести.Американские вооруженные силы нанесли удар по объекту военно-морского флота Ирана в городе Минаб, расположенном на юге страны. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

Она опубликовала соответствующую информацию в соцсети X, ссылаясь на подтверждение этих данных со стороны неназванного высокопоставленного чиновника.

В ночь на 8 мая иранские агентства YJC и Mehr сообщили о нападении с воздуха на базу ВМС в Минабе. По их данным, атака стала совместной акцией американо-израильской авиации. В результате инцидента, как утверждается, жертв и пострадавших не зафиксировано.

Помимо Минаба, ранее серия взрывов прогремела в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Комментируя ситуацию, Гриффин высказала мнение, что действия американских военных не свидетельствуют о возобновлении конфликта.

Представитель центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари позднее заявил, что Тегеран ответил на нарушение Соединенными Штатами перемирия, атаковав американские корабли.

В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что "устранило исходящие угрозы" и нанесло удары по иранским военным объектам, задействованным в атаке на американских военных.

Среди якобы пораженных целей были упомянуты места запуска ракет и беспилотных летательных аппаратов, командные пункты, а также узлы разведки и наблюдения.

Между тем, ряд СМИ распространили данные, что после перестрелки с иранскими катерами три американских корабля были вынуждены покинуть Ормузский пролив.