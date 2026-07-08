Press TV: несколько человек ранено при ударах США по югу Ирана

СМИ сообщили о пострадавших на юге Ирана при авиаударах США Press TV: несколько человек ранено при ударах США по югу Ирана

Москва8 июл Вести.Несколько человек получило ранения при авиаударах США по южным районам Ирана в ночь на 8 июля, сообщает телеканал Press TV.

По данным интернет-портала Axios, который ссылается на источники в Белом доме, целью атак стали иранские системы противовоздушной обороны (ПВО), береговые системы обнаружения, склады зенитных ракет, места хранения противокорабельных крылатых ракет, пункты запуска беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры.

Портал уточнил, что основные удары нанесены в районе Ормузского пролива.

Телеканал NBC сообщил, что очередные удары США оказались более масштабными по сравнению с предыдущими. Бомбардировка Ирана может продлиться еще некоторое время, добавил телеканал CNN.

По сведениям газеты The Wall Street Journal, Вашингтон намерен продолжить переговоры с Тегераном о завершении конфликта.

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что США нанесли серию мощных ударов по Ирану. Взрывы прогремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также в городах Сирик и Бендер-Аббас.

Новая операция стала ответом на происшествия в Ормузском проливе, которые, как считают в Вашингтоне, спровоцированы действиями иранских военных.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади назвал удары США по Ирану нарушением первого и второго пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании.