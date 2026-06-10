Axios: США при атаке на Иран ударили по системам ПВО и радарам в районе Ормуза

СМИ назвали цели американских военных в Иране после инцидента с Apache Axios: США при атаке на Иран ударили по системам ПВО и радарам в районе Ормуза

Москва10 июн Вести.Американские военные нанесли удары по батареям противовоздушной обороны (ПВО), а также по радиолокационным системам Ирана в районе Ормузского пролива, сообщил журналист сетевого портала Axios Барак Равид.

Он при этом сослался на неназванный источник из числа должностных лиц американской администрации​​​.

Аналогичную информацию на странице в соцсети X разместила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

Силы США атаковали несколько иранских систем ПВО и в районе Ормузского пролива написал Равид в той же соцсети

В свою очередь, иранский телеканал Press TV — англоязычное подразделение гостелерадиокомпании IRIB — сообщил взрывах в портовом городе Бендер-Аббас и на островах Кешм и Сирик.

Агентство FARS в Telegram-канале разместило пост, из которого следует, что взрывы также раздаются в восточных районах провинции Хормозган.

Утром 9 июня выполнявший патрулирование вертолет огневой поддержки Сухопутных сил США AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива.

Телеканал CNN распространил информацию, что причиной происшествия стала атака иранским ударным беспилотником Shahed.

Комментируя ситуацию, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "должны по необходимости ответить на эту атаку".

Позднее в интервью The Wall Street Journal глава Белого дома назвал ЧП с вертолетом Apache "небольшой проблемой", отметив что летчик не пострадал.

Телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники, сообщил, что Иран через международных посредников передал, что рассматривает произошедшее как "непредумышленный инцидент, вызванный напряженностью в регионе".

В полночь 10 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило начало ответных ударов по Ирану после инцидента с Apache.