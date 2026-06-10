CENTCOM подтвердил новые удары ВС США по Ирану в ответ на сбитый вертолет Apache

Американские военные возобновили удары по Ирану после инцидента с вертолетом CENTCOM подтвердил новые удары ВС США по Ирану в ответ на сбитый вертолет Apache

Москва10 июн Вести.Находящиеся на Ближнем Востоке подразделения Вооруженных сил (ВС) США приступили к нанесению ударов по территории Ирана в ответ на сбитый над Ормузским проливом вертолет Apache.

Об этом сообщило Центральное командование американской армии (CENTCOM), отвечающее за планирование операций и управление войсками при проведении боевых действий в том числе, на Ближнем Востоке.

Силы Центрального командования ВС США начали наносить удары по Ирану в целях самообороны сказано в публикации, размещенной в аккаунте командования в соцсети Х

Уточняется, что удары начались в полночь по московскому времени.

Утром 9 июня стало известно о крушении ударного вертолета ВВС США AH-64 Apache, который занимался патрулированием над Ормузским проливом.

Телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники, сообщил, что Иран через международных посредников передал, что рассматривает произошедшее как "непредумышленный инцидент, вызванный напряженностью в регионе".

Комментируя ситуацию, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "должны по необходимости ответить на эту атаку".