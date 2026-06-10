Axios: армия США приступила к второй волне ударов по Ирану

Американские военные начали вторую волну атаки на Иран Axios: армия США приступила к второй волне ударов по Ирану

Москва10 июн Вести.Вооруженные силы США проводят вторую волну ударов по территории Ирана, заявил корреспондент сетевого издания Axios Барак Равид.

Журналист при этом сослался на источник, знакомый с ситуацией.

По словам американского чиновника, в настоящее время проводится вторая волна атак США на Иран. Основными целями стали системы ПВО и радиолокационные установки соответствующий пост Равид опубликовал в соцсети X

В полночь 10 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале ударов по территории Исламской Республики. Поводом для этого стала атака на вертолет Apache AH-64, который, по утверждению американской стороны, был сбит иранским беспилотником.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "должны по необходимости ответить на эту атаку". Позднее глава Белого дома назвал ЧП с вертолетом Apache "небольшой проблемой", отметив что летчик не пострадал.

При этом американский лидер высказал надежду, что, несмотря на новые удары, сделка Вашингтона и Тегерана все еще может быть заключена.

Тегеран считает произошедшее "непредумышленным инцидентом", который обусловлен эскалацией в регионе.

Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи предупредил, что иранские военные не оставят новое нападение со стороны США без ответа.