Москва10 июнВести.Вооруженные силы США проводят вторую волну ударов по территории Ирана, заявил корреспондент сетевого издания Axios Барак Равид.
Журналист при этом сослался на источник, знакомый с ситуацией.
По словам американского чиновника, в настоящее время проводится вторая волна атак США на Иран. Основными целями стали системы ПВО и радиолокационные установкисоответствующий пост Равид опубликовал в соцсети X
В полночь 10 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале ударов по территории Исламской Республики. Поводом для этого стала атака на вертолет Apache AH-64, который, по утверждению американской стороны, был сбит иранским беспилотником.
Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "должны по необходимости ответить на эту атаку". Позднее глава Белого дома назвал ЧП с вертолетом Apache "небольшой проблемой", отметив что летчик не пострадал.
При этом американский лидер высказал надежду, что, несмотря на новые удары, сделка Вашингтона и Тегерана все еще может быть заключена.
Тегеран считает произошедшее "непредумышленным инцидентом", который обусловлен эскалацией в регионе.
Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи предупредил, что иранские военные не оставят новое нападение со стороны США без ответа.