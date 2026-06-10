CENTCOM: армия США завершила удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache

США заявили о завершении ударов по Ирану, атаковав системы ПВО и радары CENTCOM: армия США завершила удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache

Москва10 июн Вести.Американские военные завершили нанесение ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбитым ударным вертолетом Apache.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Силы Центрального командования 9 июня завершили нанесение ударов в порядке самообороны по Ирану, в соответствии с распоряжением верховного главнокомандующего, в ответ на вчерашнее уничтожение вертолета сухопутных войск США Apache сказано в опубликованном в соцсети X заявлении командования

По данным CENTCOM, в ходе операции были поражены объекты иранских систем противовоздушной обороны, наземные станции управления и радиолокационные станции наблюдения вблизи Ормузского пролива.

Утверждается, что удары осуществлялись с использованием высокоточных боеприпасов, сброшенных с истребителей ВВС и ВМС США.

Эта операция была пропорциональным ответом на недавние атаки на американские силы и международные торговые суда, проходящие через региональные воды. Силы США сохраняют бдительность и готовы защищаться от необоснованной иранской агрессии отметили в CENTCOM

В общей сложности американские военные осуществили три волны ударов по территории Исламской Республики.

В полночь 10 июня Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о начале ударов по территории Ирана. Поводом для этого стала атака на вертолет Apache AH-64, который, по утверждению американской стороны, был сбит беспилотником Shahed.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "должны по необходимости ответить на эту атаку". При этом американский лидер высказал надежду, что, несмотря на новые удары, сделка Вашингтона и Тегерана все еще может быть заключена.

После начала бомбардировок иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в южных районах страны, включая Сирик, Бендер-Аббас, Джаск и остров Кешм.

Центральный штаб военного командования Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" сообщил, что в ответ на удары военные атаковали беспилотниками силы 5-го флота ВМС США в Бахрейне.