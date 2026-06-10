КСИР сообщил об атаке на силы 5-го флота ВМС США в ответ атаки

Иран в ответ удары атаковал силы 5-го флота ВМС США в Бахрейне КСИР сообщил об атаке на силы 5-го флота ВМС США в ответ атаки

Москва10 июн Вести.Иран в ответ на проведенные американцами атаки нанес удары дронами по подразделениям 5-го флота ВМС США в Бахрейне и нескольким базам на Ближнем Востоке.

Соответствующую информацию приводит агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Исламской Республики).

КСИР подчеркнул, что столкновения продолжаются, и в случае дальнейших атак Вооруженные силы Ирана готовы к более решительным и жестким мерам.

В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2​​​.30 (2.00 мск – прим. ред.) в отношении Военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне говорится в заявлении военных, которое приводит телеканал Press TV

Кроме того, сообщается, что в результате американских ударов по Ирану были повреждены телекоммуникационная мачта в Сирике и разрушены два водных резервуара, что привело к полному отключению водоснабжения в этом районе.

В свою очередь, корреспондент иранского гостелерадиокомпании IRIB сообщил о нескольких взрывах в городе Джаск на юге страны. По его словам, взрывы раздались в 2.35 (2.05 мск).

Ранее иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в южных районах Ирана, включая Сирик, Бендер-Аббас, Джаск и остров Кешм.

В полночь 10 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) проинформировало о начале ударов по территории Ирана. Поводом для этого стала атака на вертолет Apache AH-64, который, по утверждению американской стороны, был сбит иранским беспилотником Shahed.

В общей сложности американские военные осуществили три волны ударов по территории страны.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал жесткую реакцию Исламской Республики на очередной акт агрессии.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "должны по необходимости ответить на эту атаку".