Иран атаковал объекты США на Ближнем Востоке в ответ на американские удары Nournews: Тегеран атаковал американские объекты на Ближнем Востоке

Москва11 июн Вести.Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в качестве ответа на атаку США на Иран, сообщает агентство Nournews.

В частности, Тегеран ударил по базе "Аль-Харир" в иракском Курдистане, уничтожив военный радар США. Кроме того, обстреляны американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе.

Иранская гостелерадиокомпания IRIB утверждает, что Вооруженные силы (ВС) Ирана применили беспилотники (БПЛА) для атаки на объекты Пятого флота ВМС США в Бахрейне. По данным IRIB, нанесены удары по антеннам связи и радиолокационным системам.

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил, что в ночь на 11 июня США нанесут мощные и четкие удары по Ирану. США намерены сбросить бомбы на ключевые объекты инфраструктуры Ирана. Позднее в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) подтвердили нанесение дополнительных ударов по Тегерану "в целях самообороны".

Иранское агентство Mehr сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в ночь на 11 июня в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана. Взрывы прозвучали также в районе иранских островов Сирик и Кешм.

Иран в качестве ответа на агрессию США принял решение о полном закрытии судоходства через Ормузский пролив. В центральном штабе "Хатам аль-Анбия" ВС Ирана уточили, что теперь через пролив запрещено проходить даже нефтяным танкерам и торговым судам.