КСИР заявил об ударах по "наступательной инфраструктуре" США в Персидском заливе

КСИР сообщил о новых ударах Ирана по военным объектам США на Ближнем Востоке КСИР заявил об ударах по "наступательной инфраструктуре" США в Персидском заливе

Москва16 июл Вести.Иранские военные сосредоточили усилия на уничтожении наступательной инфраструктуры США в зоне Персидского залива.

Об этом сообщил официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана), генерал Хосейн Мохеби.

Противник не должен думать, что сможет навязать нам свою тактику ведения боевых действий. В настоящее время иранские силы направлены на уничтожение наступательных возможностей США в регионе цитирует ТАСС Мохеби

Генерал заявил, что Вашингтон не сможет превратить противостояние с Тегераном в войну на истощение.

В свою очередь, иранские СМИ заявляют о взрывах на американских базах в Иордании.

Ситуация вблизи Ормузского пролива обострилась после того, как в ночь на 9 июля США начали очередную серию атак на Иран. Американские военные заявили, что эти действия были ответом на инциденты с коммерческими судами в проливе. Иран, в свою очередь, нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке.

12 июля КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока американцы не прекратят вмешательство в регион. В ответ президент США Дональд Трамп распорядился возобновить морскую блокаду Исламской Республики.

Вместе с тем, глава Белого дома сообщил, что отказался от объявленного днем ранее 20-процентного сбора за проход судов через Ормузский пролив в пользу торговых соглашений со странами Персидского залива.

В ночь на 14 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о возобновлении морской блокады Ирана.