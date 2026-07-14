Трамп отказался от объявленного ранее 20% сбора за проход через Ормузский пролив

Трамп отказался от взимания 20% пошлины за проход через Ормуз Трамп отказался от объявленного ранее 20% сбора за проход через Ормузский пролив

Москва14 июл Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от объявленного 13 июня 20-процентного сбора за проход судов через Ормузский пролив.

Вместо этого Трамп рассчитывает на заключение выгодных торговых и инвестиционных соглашений с США.

Я принял решение заменить 20% пошлину от судоходства торговыми соглашениями, которые могут быть заключены со Штатами написал он в Truth Social

По словам американского лидера, Ормуз остается открытым для прохода любых судов, кроме иранских.

Накануне Трамп заявил, что США вводят плату за проход судов через Ормузский пролив в размере 20% от стоимости перевозимого груза.