Трамп рассказал, почему отказался от 20% сбора в Ормузском проливе Лидеры стран Персидского залива отговорили Трампа вводить 20% сбор в Ормузе

Москва14 июл Вести.Президент США Дональд Трамп отказался от идеи взимать сбор в 20% от стоимости груза с судов в Ормузском проливе после того, как с ним связались неназванные лидеры стран Персидского залива. Об этом журналистам рассказал сам глава Белого дома.

Ситуацию с контролем Ормузского пролива Трамп упомянул во время общения с прессой перед переговорами с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Вашингтоне.

Мне звонили разные люди из разных стран, короли и эмиры… И они сказали: "Мы бы хотели сделать это по-другому​​​. Мы бы хотели инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов" пояснил Трамп

Ранее стало известно, что глава Белого дома отказался от ранее озвученных планов по сбору пошлины за проход через Ормузский пролив. Трамп уточнил, что свою прибыль США получат благодаря инвестиционным сделкам со странами Персидского залива.