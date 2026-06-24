Москва24 июнВести.Иран сообщил США, что не взимает плату с кораблей, проходящих через Ормузский пролив. Если эта информация не соответствует действительности, переговоры будут прекращены, заявил президент США Дональд Трамп.
Иран сообщил США, что… не взимает никаких пошлин, страховых выплат и никаких других сборов любого рода с судов, следующих через Ормузский пролив. Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращенынаписал Трамп в Truth Social
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в швейцарском Бюргенштоке участники договорились о разработке механизма, который обеспечит безопасное движение судов через Ормузский пролив.
23 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ни одной стране не разрешено брать плату за проход через Ормуз.