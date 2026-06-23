МИД Омана: Маскат и Тегеран не будут взимать пошлины за проход судов через Ормуз

Иран и Оман не будут взимать пошлины за проход судов через Ормузский пролив МИД Омана: Маскат и Тегеран не будут взимать пошлины за проход судов через Ормуз

Москва23 июн Вести.Оман и Иран выразили приверженность обеспечению беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в соцсети Х.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф прибыли в Маскат после завершения переговоров с американской стороной в Швейцарии.

По словам главы МИД Омана, между Ираном и США "состоялись конструктивные дискуссии по недавнему меморандуму о взаимопонимании", особенно по пункту, касающемуся Ормузского пролива.

Мы подтвердили свою приверженность международному праву и обеспечению безопасного беспрепятственного прохода [судов через Ормузский пролив] сказано в публикации

Ранее сообщалось, что участники четырехсторонних переговоров в швейцарском Бюргенштоке договорились о разработке механизма, который обеспечит безопасное движение судов через Ормузский пролив.

При этом научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин выразил мнение, что за проход через Ормузский пролив скорее всего будет взиматься плата, но она может носить скрытый характер, например, в форме страховки.